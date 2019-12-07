2019/12/07 | 13:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، ان يوافق اغلبية الكتل السياسية على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب لارضاء المطالب الجماهيرية، مشددا على ان الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك، ويجب على الجميع التنازل.

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك، ويجب على الجميع التنازل عن المصالح الحزبية والمكوناتية الضيقة من اجل ارضاء الجمهور المتظاهر"، مبينا ان "الاستجابة السريعة للمطالب الجماهيرية هو امر ضروري وواجب التحقق خلال فترة زمنية قصيرة".

واضاف القدو، ان "الشعب يطالب بتغيرات جوهرية وهو ما نعمل عليه بكل مالدينا من جهد، بالتالي فان الاغلبية وبحسب اعتقادنا سيوافقون على التغيرات الجوهرية بقانون انتخابات مجلس النواب المقبل لارضاء تلك الجماهير".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يرجح قبول أغلب القوى السياسية بتعديلات قانون الانتخابات الجديد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يرجح قبول أغلب القوى السياسية بتعديلات قانون الانتخابات الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).