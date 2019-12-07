بيان من العتبتين المقدستين بشأن تظاهرات 10 كانون الاول

2019/12/07 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق، التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بيانا بشأن تظاهرات يوم 10 كانون الأول المصادف يوم الثلاثاء.

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