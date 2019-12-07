بارتوميو قلق بشأن اعتزال ميسي

2019/12/07 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبدى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قلقه من اليوم الذي سيقرر فيه ليونيل ميسي اعتزال كرة القدم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود بند في عقد إرنستو فالفيردي المدير الفني يمنح الطرفين حرية الانفصال.

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