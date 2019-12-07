أول رد من نواب تحالف الصدر بعد استهداف منطقته “الحنانة” بصاروخ من طائرة درون: لا وطن بلا الصدر

2019/12/07 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت النائب عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي، اليوم السبت، بعد استهداف مكان إقامته، منطقة “الحنانة” في محافظة النجف بصاروخ من طيارة مسيرة “درون” فجر اليوم.وقالت الخزاعي في تغريدة لها، إن “محاولة تركيع خط الاصلاح من خلال استهداف منزل ال الصدر لن تمر دون عقاب” مذيلةً تغريدتها بوسم، “لا وطن بلا صدر”.وكشف صالح محمد […]

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