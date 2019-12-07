2019/12/07 | 13:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمليات المشتركة: الوضع مستقر في ساحة الخلاني وجسر السنك

اخبار مباشرة

العمليات المشتركة: الوضع مستقر في ساحة الخلاني وجسر السنك

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: الوضع مستقر في ساحة الخلاني وجسر السنك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: الوضع مستقر في ساحة الخلاني وجسر السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).