2019/12/07 | 13:27 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مسرور بارزاني وجميس جيفري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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