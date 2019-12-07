ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة ذات مهام قتالية

2019/12/07 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت اليوم السبت، مراسم ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة "سيمرغ" ذات المهام القتالية والاستطلاعية والتكتيكية، والحاقها بخدمة القوة البحرية للجيش الايراني.

وجرت هذه المراسم بحضور المساعد

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