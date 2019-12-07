العمليات المشتركة تؤكد استقرار وضع ساحات تظاهر بغداد

2019/12/07 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

اكدت قيادة العمليات المشتركة، استقرار وضع ساحات تظاهر بغداد لافتة الى انه تم فتح تحقيق بشان أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك

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