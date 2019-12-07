سائرون: أي تهديد لمنزل الصدر هو تهديد لأمن وسلامة الوطن

2019/12/07 | 13:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم السبت، ان أي تهديد لمنزل آل الصدر هو تهديد لأمن وسلامة الوطن، مؤكداً انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

وقال المعموري في تغريدة على منصته في "تويتر"، ان "من منزل آل الصدر الكرام في الحنانة المباركة شع نور الإصلاح، ومنه صدحت الحناجر بحب الوطن والتضحية في سبيله ومنه تعالت أصوات الرفض للظلم والفساد ومنه استمد الثوار الشجاعة التضحية".

واضاف ان "أي تهديد لهذا المنزل المبارك إنما هو تهديد لأمن وسلامة الوطن"، مؤكداً انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي".

هذا وقد تعرضت منطقة الحنانة فجر اليوم الى قصف بطائرة مسيرة، بحسب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

واكد العراقي ان القصف جاء ردا على الاوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية المتظاهرين ليلة امس في بغداد والنجف سابقا.

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— النائب المهندس برهان المعموري (@G0t60qJepec7tlo) December 7, 2019

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