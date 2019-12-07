2019/12/07 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت كتلة صادقون النيابية التابعة “لعصائب أهل الحق” ،السبت، ان قرارات ماتسمى بـ” الخزانة الامريكية” تعد تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ولايحق لاي جهة سوى القضاء العراقي والجهات المختصة الداخلية في فرض العقوبات على المواطنين العراقيين.وقالت الكتلة في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخه منه ،انه “تابعنا عبر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب: عقوبات الخزانة الأمريكية “طفولية” ولن تزيدنا الا اصرارا وقوة المركز الخبري الوطني.

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