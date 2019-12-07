فتح الطريق المؤدي إلى مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه لـ 5 أيام


فتح الطريق المؤدي إلى مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه لـ 5 أيام
2019/12/07 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قوة أمنية تعيد فتح طريق مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه 5 أيام

 

يتبع .

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