2019/12/07 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوة أمنية تعيد فتح طريق مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه 5 أيام

يتبع .



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فتح الطريق المؤدي إلى مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه لـ 5 أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فتح الطريق المؤدي إلى مستودع الفاو النفطي بالبصرة بعد اغلاقه لـ 5 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).