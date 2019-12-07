العتبتان الحسينية والعباسية تنفيان علاقتهما بتظاهرات الثلاثاء المقبلة

2019/12/07 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قسمُ الشعائر والمواكب الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية،اليوم السبت، علاقته بالتظاهرات التي من المزمع انطلاقُها يوم العاشر من هذا الشهر، التي تسمّى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-).

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