بارزاني: تربطنا بأمريكا علاقات تاريخية.. جيفري: فخورون بتضحيات الكورد ضد داعش

2019/12/07 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري، اليوم السبت، فخره بتضحيات الكورد في مواجهة التنظيم.

وعقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري، مؤتمراً صحفياً في أربيل، عقد اجتماع بينهما، قال خلاله بارزاني "تربطنا علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة الامريكية".

من جانبه، قال جيمس جيفري "سعيد بالاجتماع الذي عقدته مع اصدقائي في كوردستان العراق، ونشعر بالفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدموها في مواجهة تنظيم داعش، ونأمل باستمرار التنسيق والتعاون المشترك ليس ضمن العراق فقط بل بالمنطقة كافة".

وبشأن الهجمات الاخيرة التي شنها داعش، أوضح جيفري "في الاجتماع الذي عقدناه بحضور قادة عسكريين تباحثنا حول تعاوننا في الحرب ضد تنظيم داعش واستمراره".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالتحالف ضد داعش، وصل يوم الخميس الى بغداد.

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