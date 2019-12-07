تحالف الفتح: رئيس الجمهورية هو المعني بتكليف رئيس وزراء جديد وفق الدستور

2019/12/07 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، ان تكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء يكون من خلال مادة دستورية اخرى تمنح الحق لرئيس الجمهورية بتكليف المرشح لشغل المنصب، مبينا ان الكتلة الاكبر اصبحت شيء من الماضي.

وقال الشبكي إن المدة المحددة بخمسة عشر يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء هي فترة كافية لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية بحال توفرت الرغبة والارادة والجدية لحسم هذا الملف بشكل سريع، مبينا ان الوضع العام ومن خلال المتابعات يشير الى امكانية تحقيق هذا الامر وفق المدد المحددة دستوريا.

واضاف الشبكي، ان مواقف وتصريحات كتلتي سائرون والفتح تدل بكل وضوح الى انهما يسيران باتجاه اختيار شخصية مستقلة غير متحزبة ولم تكن مشاركة بالحكومات السابقة بشقيها التشريعي والتنفيذي وهي خطوة مهمة.

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