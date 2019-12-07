2019/12/07 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر في التيار الصدري لوكالة فرانس برس السبت إن منزل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في النجف تعرض لهجوم بطائرة مسيرة مسلحة.

وحسب المصدر، استهدفت الطائرة المسيرة فجر السبت بقذيفة هاون منزل الصدر، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لـ"حماية" المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد.

وقال المصدر إن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل رجل الدين، الذي يتواجد حاليا في إيران بحسب عدة مصادر.

ونقلت وسائل إعلام عراقية بيانا منسوبا لشخص مقرب من الصدر يدعى "صالح محمد العراقي" قال فيه إن مكان إقامة الصدر في النجف تعرض "لقصف" بواسطة طائرة مسيرة.

ويتواجد الصدر حاليا في إيران، حسب مصادر عدة.

ويأتي ذلك بعد ليلة دامية شهدتها بغداد راح ضحيتها على الأقل 25 قتيلا بعد ما فتح مسلحون مجهولون النار على المتظاهرين قرب جسر السنك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في التيار الصدري: طائرة مسيرة تستهدف منزل مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في التيار الصدري: طائرة مسيرة تستهدف منزل مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).