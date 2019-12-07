جهاز مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه المفسوخة عقودهم لمراجعته لاكمال معاملات الفحص

2019/12/07 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يدعو جهاز مكافحة الارهاب، السبت، منتسبيه من الغائبين والهاربين من المفسوخة عقودهم من ذوي الشهداء والجرحى والمهجرين قسراً الى مراجعته.

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