صادقون: العقوبات الامريكية تدخل سافر في الشأن العراقي

2019/12/07 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت كتلة صادقون النيابية التابعة "لعصائب أهل الحق" ، اليوم السبت، ان قرارات الخزانة الامريكية تعد "تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ".

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