جهاز مكافحة الإرهاب يدعو منتسبيه المفسوخة عقودهم لمراجعته إذا توفرت لديهم هذه الشروط

2019/12/07 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، منتسبيه من الغائبين والهاربين من المفسوخة عقودهم قبل ١٠ حزيران ٢٠١٤ من ذوي الشهداء والجرحى والمهجرين قسراً الى مراجعته.وقال الجهاز في بيان، إن ” على المنتسبين الغائبين والهاربين من المفسوخة عقودهم قبل ١٠ حزيران ٢٠١٤ من ذوي الشهداء والجرحى والمهجرين قسراً مراجعة أكاديمية جهاز مكافحة الارهاب ولمدة ٥ […]

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