قسم العشائر التابع للعتبتان العباسية والحسينية يعلق على تظاهرات الثلاثاء

2019/12/07 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاء

أصدر قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق، التابع للعتبتين الحسينية والعباسية ،بيانا بشأن تظاهرات يوم الثلاثاء المقبل.

وقال البيان لقسم الشعائر تلقت "العهد

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