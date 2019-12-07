البوسنة والهرسك تؤجل استعادة مواطنيها الدواعش من سوريا

2019/12/07 | 13:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سلطات البوسنة والهرسك، اليوم السبت، عن إرجاء عملية استعادة مجموعة من المسلحين المحتجزين من تنظيم داعش مع زوجاتهم وأطفالهم من سوريا "حتى إشعار آخر".

وكانت هذه العملية قد أرجئت ايضا في تشرين الأول الماضي بسبب شن تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويعتقد أن المئات من مواطني البوسنة والهرسك سافروا إلى العراق وسوريا لخوض القتال إلى جانب تنظيم داعش، ولا يزال كثيرون منهم حاليا محتجزين في الشرق الأوسط في انتظار تسليمهم إلى دولتهم.

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