2019/12/07 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني مسؤولياتهم بمحاسبة المجرمين الذين هاجموا على المتظاهرين بشكل مخطّط”، مبينا انه “على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون..وإلا فكيف نعيد الإستقرار؟” يذكر أن 10 من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات، ليلة أمس، برصاص مسلحين مجهولين في منطقتي ساحة الخلاني وجسر السنك القريبتين من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.بعد ذلك أعلنت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تدعو بغداد لتحمل المسؤولية ومحاسبة المتسببين بـ”أحداث شنيعة” المركز الخبري الوطني.

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