حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى عقد جلسة طارئة بشأن ’’مجزرة’’ السنك

2019/12/07 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت (07 كانون الأول، 2019) إلى جلسة طارئة بشأن ما أسمته بـ "مجزرة" السنك، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، أن "لجنة حقوق الانسان النيابية دعت يوم السبت 7/12/2019 الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث المجزرة الاخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب"، مشددة على "ضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي على ما حصل في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين امس الجمعة".

واشارت اللجنة الى ان "وقوع هذه الانتهاكات ضد حقوق المواطنين العراقيين تتحمل الحكومة العراقية تبعات القانون الانساني الدولي وتضع العراق امام مسائلة قانونية دولية باعتباره عضوا في الامم المتحدة وموقعا على كافة الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية المدنيين والمحافظة على سلامة الشعب العراقي من أي اعتداء أو قتل او اغتيال للإرادات التي تحدث ضدهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر، السبت (07 كانون الأول، 2019) بأن المفارز الأمنية التابعة للمتظاهرين أغلقت مرآب السنك، فيما منعت دخول الأشخاص إليه.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إن "المفارز الأمنية التابعة للمتظاهرين أغلقت كراج السنك ومنعت دخول المتظاهرين إليه خوفا من تكرار ما حصل ليلة البارحة".

وهاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين، في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق.

بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.

بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب عن سائرون، ستار العتابي، اليوم ‏السبت‏ (07‏ كانون الأول‏، 2019) من الفتنة التي تطال الحرث والنسل بعد تعرض منزل الصدر في الحنانة الى قصف بالطائرة المسيرة.

وقال العتابي في حديث لـ(بغداد اليوم): "ن

بغداد اليوم - بغداد

اتهم القيادي في تيار الحكمة، أيسر الجادرجي، السبت (7 كانون الأول 2019)، قوى خارجية تحاول جعل محافظة النجف محرقة لجميع العراقيين، مبيناَ ان الجميع في دائرة الاتهام حتى تخرج نتائج شرطة النجف.





وقال الجادرجي في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم-بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون النائب صباح الساعدي، السبت (7 كانون الأول 2019)، بعقد جلسة طارئة في مجلس النواب واستضافة قائد عميات بغداد والقيادات الأمنية بشأن احداث التي جرت أمس الجمعة في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال الساعدي في

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