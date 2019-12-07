مسيحيّون من سهل نينوى يشاركون في منتدى نينوى للإستثمار

2019/12/07 | 14:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شارك تجّار ومقاولون مسيحيّون من مدينة بغديدا في أعمال منتدى نينوى للاستثمار الذي جمع الشركات العاملة في نينوى والقادة الحكوميين مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين.ضمّ المنتدى عدّة فرص مثيرة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا وإستثمار المصانع والمعامل الحكومية في مدينة بغديدا وسهل …

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