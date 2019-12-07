2019/12/07 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أبدى مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري، اليوم السبت، فخره بتضحيات الكورد في مواجهة التنظيم.وعقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري، مؤتمراً صحفياً في أربيل، عقد اجتماع بينهما، قال خلاله بارزاني “تربطنا علاقات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني: تربطنا بأمريكا علاقات تاريخية..جيفري: فخورون بتضحيات الكورد ضد داعش المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: تربطنا بأمريكا علاقات تاريخية.. جيفري: فخورون بتضحيات الكورد ضد داعش) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: تربطنا بأمريكا علاقات تاريخية.. جيفري: فخورون بتضحيات الكورد ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).