شرطة صلاح الدين: القبض على 8 إرهابيين ضمن عمليات إرادة النصر

2019/12/07 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مديرية شرطة صلاح الدين ،اليوم السبت، القبض على على 8 مطلوبين وفق الماده 4 إرهاب ضمن المرحلة السابعة لعمليات ارادة النصر التي انطلقت صباح اليوم.

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