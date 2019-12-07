إثر “مجزرة السنك”.. حقوق الانسان تدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان واستدعاء القادة الأمنيين

2019/12/07 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت، إلى جلسة طارئة بشأن ما أسمته بـ “مجزرة” السنك، وسط العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية دعت اليوم السبت الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث المجزرة الاخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب”، مشددة على “ضرورة استضافة […]

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