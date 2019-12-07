العراق يشتري 90 طنا من الذهب خلال 8 سنوات

2019/12/07 | 14:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، السبت، أن العراق اشترى اكثر من 90 طنا من الذهب خلال 8 سنوات، مبينة

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