2019/12/07 | 14:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لتشكيل دروع بشرية لحمايته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لتشكيل دروع بشرية لحمايته) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لتشكيل دروع بشرية لحمايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).