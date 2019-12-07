بعد عام من الاحتجاز غير القانوني.. اطلاق سراح العالم الايراني مسعود سليماني

2019/12/07 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف عن اطلاق السلطات الأميركية سراح المواطن الايراني مسعود سليماني.

واشاد الوزير ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" بالجهود

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