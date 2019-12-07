العبودي : لا يحق لأي جهة فرض العقوبات سوى القضاء العراقي

2019/12/07 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

جدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، رفضه للتدخلات الأجنبية في الشأن العراقي،موكدا انه لا يحق لأي جهة فرض العقوبات سوى

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