سهيل قبلان - الطواقم الطبية في نهاريا والكرمل

2019/12/07 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان لا احتفل عادة بعيد ميلادي اقتناعا بقول لبرنردشو انه لا يحتفل بعيد ميلاده كون الاحتفال بمثابة تشييع جنازة العام المنصرم, لكن يوم مولدي وهو في (21/1/1955) صادف هذه السنة وانا خارج قريتي عروس الجليل واميرة القرى ومكثت في المستشفى في نهريا ومنه نقلت الى مستشفى الكرمل لاجراء عملية جراحية وهي القلب المفتوح, ولانني اكثر واحد في بيت جن يمشي على قدميه حيث لا املك سياره, فانهض في الصباح قبل شروق الشمس واو......

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