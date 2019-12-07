2019/12/07 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس يكادُ لا يَمُرُ يومٌ على منطقتنا ، من غير حدثٍ مأساوي مُفجِع يطالُ مدنيين عُزَل ، أو كارثةٍ تُصيب أطفال ونساء أبرياء ..أقصدُ بمنطقتنا ، العراق وسوريا وتركيا وإيران .فمن ساحة الخلاني مروراً بساحة التحرير وصولاً إلى ساحة الحبوبي والبصرة والنجف وكربلاء وغيرها ، يتساقطُ يومياً شبابٌ سلميون برصاص ميليشات أو ملثمين وسط تخاذُلٍ مشبوهٍ مُخزٍ من الجهات الأمنية الرسمية .تجري إتصالات مُكثَفة من قبل رموز ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - كُل الأمَل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امين يونس - كُل الأمَل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).