اعادة فتح سوق القيارة جنوب الموصل بعد تاهيله

2019/12/07 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - نينوى

اعلنت مديرية بلديات نينوى، اعادة فتح ا سوق ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل بعد تاهيله.





وقال مدير بلديات نينوى المهندس عبد القادر

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