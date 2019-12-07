2019/12/07 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز المقاوم للثقافة والإعلام، إنّ آية الله الشيخ عيسى قاسم سيخضع لعملية جراحية لشرايين القلب خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المركز «بعد إجراء القسطرة التشخيصية وعدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آية الله قاسم سيخضع لعملية جراحية لشرايين القلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آية الله قاسم سيخضع لعملية جراحية لشرايين القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).