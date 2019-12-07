2019/12/07 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت إيران، اليوم السبت، إفراجها عن العالم الأمريكي، سي وانغ، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.

وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا"، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.

ونشر ظريف تغريدة أخرى ألحقها بصورتين تظهرانه مع العالم الإيراني وهما يستقلان طائرة، وكتب: "في الطريق إلى الوطن".

بينما أكدت زوجة العالم الصيني عودته إلى الولايات المتحدة ولم شمله مع عائلته، معربة عن شكرها لكل من ساعد في ذلك.

واعتقلت إيران سي وانغ، طالب الدكتورة في التاريخ بجامعة برينستون، عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على أراضي البلاد، بينما احتجزت الولايات العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون.

وسبق أن أكدت إيران مرارا استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول موضوع تبادل المعتقلين وسط استمرار توتر بالغ في العلاقات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن الإفراج قريبا عن عالم امريكي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن الإفراج قريبا عن عالم امريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).