2019/12/07 | 15:02 - المصدر: الغد برس

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ملك الأردن في اتصال مع صالح: ندعم استقرار العراق ومصالح شعبه

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ملك الأردن في اتصال مع صالح: ندعم استقرار العراق ومصالح شعبه

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