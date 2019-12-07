مبابي يخطط للانتقال الى ريال مدريد بحثا عن الكرة الذهبية

2019/12/07 | 15:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يخطط للانتقال إلى ريال مدريد، من أجل الظفر بجائزة الكرة الذهبية.

وقال موقع le10psort، إن "حلم كيليان مبابي يتمثل في الانتقال لريال مدريد، وهو ما ذكره من قبل، زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي".

وأشار الموقع إلى أن "عائلة اللاعب الفرنسي وكل من حوله نصحوه بالانتقال إلى ريال مدريد، إذا كان يريد الفوز بالكرة الذهبية".

وأوضح دلفين فيرثيدين محامي مبابي، أن "الأمر لو كان بيده، لسهل رحيل كيليان إلى ريال مدريد من أجل الظفر بالكرة الذهبية".

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، لكن ريال مدريد قرر الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت نفسه، يحاول ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إقناع مبابي بشتى الطرق بتجديد عقده مع حصوله على راتب خيالي يجعله الأغلى في العالم بعد ليونيل ميسي.

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