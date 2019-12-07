مسرور البارزاني ومبعوث ترمب يبحثان التعاون في الحرب ضد فلول داعش

2019/12/07 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني اجتماعا مع مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي جيمس جيفري في أربيل.

بيان لمكتب البارزاني، ذكر أن الجانبين بحثا جملة قضايا تتركز في معظمها على استمرار التنسيق والتعاون في الحرب ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي.كما بحثا آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا لاسيما فيما يتصل بملف الحرب ضد الإرهاب.

هذا وأعرب جيفري عن اعتزازه بالتضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وحضر الاجتماع وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ووزير الداخلية ريبر احمد، وعدد آخر من المسؤولين الكرد، فضلاً عن قادة عسكريين ومسؤولين أميركيين.

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