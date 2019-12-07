واشنطن تتعهد باستخدام السلطات القانونية لمعاقبة ’’الفاسدين’’ في العراق

2019/12/07 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت، إن سلطاتنا القانونية سنستخدمها لمحاسبة “الفاسدين” الذين يسرقون ثروة العراق.وذكر بومبيو في تغريدة عبر منصة “تويتر”: “إننا نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة للبلاد ويستهدفون المحتجين المسالمين”.وأضاف، أنه “يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وضع العراق أولاً”.[…]

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