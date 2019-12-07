الثوار يتفاءلون بطرد الساسة الفاشلين .. والحسم قريب!

2019/12/07 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي الثوار يسيرون بخطى التغيير والاصلاح وطرد حيتان الفساد والافساد، و على الرغم من التصعيد للأحداث ووقوع الضحايا في بغداد وبقية المحافظات الثائرة .تصريحات العديد من شيوخ العشائر...أكمل القراءة ←

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