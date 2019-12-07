المرجعية سلطة الغباء والخوف

2019/12/07 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج لانريد الخوض في فتاوى السيستاني بشأن قتل المرتد وتحريم المعازف ونكاح الصغيرات القاصرات ولا دوره في التعاون مع الإحتلال الأميركي ودعمه قائمة الشمعة الطائفية في الانتخابات ولا الامتيازت...أكمل القراءة ←

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