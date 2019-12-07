رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان دستوريا ً و أخلاقيا ً على إستمرار قتل المتظاهرين و ليس رئيس مجلس الوزراء

2019/12/07 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد ابراهيم تنص الفقرة أولا ً من المادة 76 من دستور جمهورية العراق “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ...أكمل القراءة ←

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