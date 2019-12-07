2019/12/07 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (7 كانون الأول 2019) لملك الأردن، عبد الله الثاني، أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه الظروف.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن الأخير "تلقى صباح اليوم السبت7-12-2019، اتصالاً هاتفيا من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وأكد الملك، في الاتصال، وفقا للبيان "دعم المملكة لاستقرار العراق ومصالح شعبه في السلام والتقدم والإصلاح بما يؤمّن خير العراق ويعزز السلام ويحقن الدماء".

وعبّر رئيس الجمهورية، برهم صالح عن شكره وتقديره لـ"جلالة الملك ولشعب الأردن الشقيق للموقف النبيل من العراق وشعبه الحر، حيث أكد سيادته سعي العراقيين من أجل وحدة كلمتهم وتكاتفهم، بمختلف مكوناتهم، في مواجهة التحديات وتجاوز الأوضاع الحالية نحو الإصلاح وتغليب المصالح الوطنية والحفاظ على أمن وسلام الدولة والمجتمع وتعزيز الحريات والديمقراطية".

وأشار "الرئيس في حديثه مع جلالة العاهل الأردني إلى أن العراق ينظر بتقدير واعتزاز إلى أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء بما يساعده على تجاوز هذه الظروف".

وشدد الجانبان على "ضرورة المضي قُدماً بترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين لما فيه خير الشعبين وأمن واستقرار المنطقة وسلامها".

بغداد اليوم-النجف

دعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (7 كانون الأول 2019)، أنصاره الى عدم ترك ساحات الإصلاح.

وقال صالح محمد العراقي، في منشور عبر صفحته على الـ "الفيس بوك": "من المهم عدم ترك سا

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، السبت (07 كانون الأول 2019)، بأن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد جلسة يوم غد لاستدعاء أربعة قادة أمنيين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستعقد، غداً الاحد، جلسة استثنائية

بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت (7 كانون الأول 2019)، إن سلطاتنا القانونية سنستخدمها لمحاسبة "الفاسدين" الذين يسرقون ثروة العراق.





وذكر بومبيو في تغريدة عبر منصة "تويتر": "إننا نتخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئيس صالح يؤكد لملك الأردن أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه الظروف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئيس صالح يؤكد لملك الأردن أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه الظروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).