العراق في خطواته الأولى

2019/12/07 | 15:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني عندما تأسست المملكة العراقية في أوائل العشرينات، لم يكن العراقيون قد عرفوا أو خبروا الحياة الحزبية أو المنظمات العمالية أو النشاط النقابي.وكان من أول ما سعى إليه أبناؤه المتنورون أن يبادروا إلى تطوير البلاد نحو هذه الحياة السياسية العصرية.جرت البادرة الأولى عام 1928 عندما تضافر عدد من الشباب الوطني واستطاعوا إقناع […]

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