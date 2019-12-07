مواصفات رئيس الوزراء المقبل

2019/12/07 | 15:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء الشكرجي بعد سقوط حكومة عادل عبد المهدي، لا بد من أن يجري اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل، ضمن شروط، تضمن سلامة المسيرة، فيما يمكن تسميته بالمرحلة الانتقالية، ما بين ثورة تشرين، وبين تحقيق كامل أهدافها.صحيح إن اختيار رئيس مجلس الوزراء ليست القضية الوحيدة التي يتوقف عليها نجاح المرحلة القادمة الممهدة للتغيير، بل لا […]

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