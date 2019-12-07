احذروا الاستعمار الصيني المقبل!

2019/12/07 | 15:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فيصل القاسم ليس هناك استعمار جيد واستعمار سيئ على مدى التاريخ، فالمستعمر مستعمر سواء أكان أمريكياً أو أوروبياً أو روسياً أو صينياً، فالمستعمرون ليسوا جمعيات خيرية، بل هم وحوش تحاول السيطرة على ثروات الآخرين عبر تصدير فائض القوة إلى الخارج.وكلما وجدت دولة ما عبر التاريخ قوة إضافية لديها تعمل فوراً على استثمارها خارجياً […]

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