قصة اقتحام “الملثمين” لساحة الخلاني: الهدف هو القتل وليس التفريق

2019/12/07 | 15:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في تطورٍ أمني خطير وجديد على ساحات #الاحتجاج في العاصمة #بغداد، هاجم مسلحون مجهولون، ليلة أمس الجمعة، المتظاهرين المتجمعين في ساحة الخلاني وبالقرب من جسر السنك […]

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