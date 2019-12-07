مبعوث ترامب يعلن أحدث موقف لواشنطن تجاه كوردستان

2019/12/07 | 15:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري متحدثاً للصحفيين في أربيل – صورة: كوردستان 24

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