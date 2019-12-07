طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربات جوية ضد إرهابيي داعش في الحويجة وتلكيف

2019/12/07 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طائرات التحالف الدولي، اليوم السبت، عدداً من الضربات الجوية ضد ارهابيي داعش في مناطق الحويجة وتلكيف.

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