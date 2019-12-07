2019/12/07 | 15:18 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني عبدالله الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني عبدالله الثاني) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني عبدالله الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).